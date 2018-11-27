كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 09:54 صباحاً - خالد أبو بكر للطالبة بسملة: "إحنا آسفين.. معرفناش نربي"

كتبت : شيرين عصملي

عقب الإعلامي خالد أبو بكر، على واقعة تنمر أحد المدرسين بالطالبة بسملة بسبب لون بشرتها، قائلا: "إحنا آسفين.. معرفناش نربي".

وأشار "أبو بكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الإثنين، إلى أن المجتمع انتفض من أجل بسملة، لافتا أن التمييز جريمة، وضد الدين والدستور، مشيدًا بتصرف محافظ الدقهلية مع الطالبة، واعطائها "بوكيه ورد"، مضيفًا: "محافظة دمياط عملت كده لأنها شافت رئيس الجمهورية شايل بوكيه ورد ورايح للفتاة اللي اتحرشوا بيها".

وأضاف مخاطبا بسملة، "إحنا آسفين، ومربناش كويس"، متابعا: "بنعاني في المجتمع المصري أننا بنقول على بعض ده بكرش، ده قصير، ده أسمر"، معتبرا أن التنمر ظاهرة تؤدي إلى التدمير النفسي.