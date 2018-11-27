كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 09:54 صباحاً - محمد رمضان يحضر لـ جلسات العمل المكثفة استعدادا لعمله الجديد

يكثف الفنان محمد رمضان جلسات العمل المكثفة مع المخرج إبراهيم فخر والسيناريست حسان دهشان، للوقوف على التفاصيل النهائية لمسلسله الجديد، الذي يخوض به السباق الرمضانى القادم، ولم يتم الاعلان عن أسم المسلسل حتى هذه اللحظة.

وكان محمد رمضان قد تعاون من قبل مع فخر ودهشان من خلال مسلسل "ابن حلال"، الذى عرض فى رمضان 2014، وحقق نجاحًا كبيرًا وقتها.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان كان فيلم "الديزل"، الذى عرض فى موسم عيد الاضحى الماضى، وشاركه البطولة كل من الفنانة ياسمين صبرى، وفتحى عبد الوهاب، هنا شيحة، محمد ثروت، شيماء سيف، تامر هجرس، تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، إخراج كريم السبكى، وشارك فى شهر رمضان الماضى بمسلسل "نسر الصعيد".