من أرشيف الصحافة| من سوهاج لأسيوط.. قصة اغتصاب 16 شخصا لفتاة داخل شقة

طيلة 4 أيام كاملة ظل يبحث فيها الأب عن ابنته الضائعة، صاحبة الـ21 عامًا، وفي إحدى الشوارع الجانبية محافظة سوهاج، حيث يقطن وجدها في اسوأ حالة، فابنته وقعت ضحية اعتداء جنسي على يد 16 شابًا.

فتوجه الأب العامل بمدينة سوهاج، إلى رئيس المباحث الجنائية، فأجريت التحريات بإشراف العقيد عاطف الحملاي، رئيس مباحث قسم ثاني سوهاج، التي أوضحت أن الفتاة العاملة بمحل أحذية، بعد أن انتهت من عملها، طلب منها صاحب المحل أن يوصلها لمنزلها، فاطمئنت الفتاة لعرضه واستقلت معه السيارة.

لكن، تحت تهديد السلاح وبمعاونة آخرين تم اصطحاب الفتاة إلى محافظة أسيوط، وداخل إحدى الشقق تم اغتصابها بالقوة، بالاشتراك مع 15 شاب آخرين، وبعد 4 أيام تناوبوا خلالها الاعتداء عليها بوحشية، قاموا بإعادتها وتركها بإحدى الشوارع الجانبية بمحافظتها سوهاج.

وتمكن معاونا المباحث من ضبط صاحب محل الأحذية، الذي اعترف بالتهمة الموجهة إليه وأرشد عن باقي المتهين وعددهم 15 شاب.

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