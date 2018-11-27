حلا شيحة تردّ على مُطالباتها بعدم التعري مثل شقيقتها "هنا".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الفنانة المصرية حلا شيحة عودتها إلى مصر قريبًا، حيث تمكث في كندا حاليًا مع زوجها الكندي يوسف هاريسون، وأبنائها الأربعة خديجة وأحمد وهنا وعائشة.

ونشرت شيحة صورة لها عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام، أرفقتها بتعليق قائلة: "نازلة مصر قريب.. متشكرة لكل الفان على كلامكم الجميل ودعواتكم ودعمكم".

وعبّر مُتابعو حلا عن سعادتهم الكبيرة بنبأ عودتها إلى مصر، وسخرت آخريات من الخبر، حيث قالت إحدى الفتيات: "سبحان الله.. كنا فين وبقينا فين.. بس متتعريش وتلبسي زي أختك في السينما".

وفاجآتها الفنانة المصرية بالرد على تعليقها قائلة: "بس هنا جميلة وكل واحد له أحواله.. منحكمش على حد".

ووجّهت لها إحدى المتابعات سؤالًا عن سبب عودتها للأضواء والشهرة رغم أن حياتها مليئة بأبنائها وزوجها، لترد حلا عليها قائلة: "حابة أعمل حاجة حلوة وأبقى وسط الناس".

وطلبت إحدى المتابعات النصيحة من الفنانة المصرية قائلة: "مش هسألك ليه قلعتي الحجاب.. أنا بس عاوزاكي تنصحيني واعتبريني أختك.. هل أقلع الحجاب أم لا؟"، وأجابتها "شيحة": "لأ.. بس كوني دايمًا مرتاحة في اختيارك".

واستفسرت أخرى عن سبب عدم استقرار الفنانة المصرية في مصر، هي وأبنائها، لترد عليها قائلة: "بقضي شوية مع يوسف والأولاد وشوية في مصر"، مؤكدة أن أبنائها مُتفهمون ومُتقبلون أسباب تنقلها بين كندا ومصر من وقت لآخر.

يذكر أن الفنانة المصرية حلا شيحة كانت قد صرحت سابقاً، بأن مستقبل أبنائها واستقرار أسرتها له الأولوية المطلقة، وأنها لن تناقش العروض الفنية المقدمة إليها بعد العودة من الاعتزال، إلا بعد الاستقرار في القاهرة برفقة ابنتيها.