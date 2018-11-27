لجين عمران: الثروة أهم من الشهرة.. وأتمنى التخلص من هذه العادة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الإعلامية لجين عمران، إن الثروة أهم من الشهرة بالنسبة لها، موضحة أن الأموال هي التي تعالجها إذا مرضت وتُطعمها إذا شعرت بالجوع، لافتة أيضًا إلى أن النقود يمكن أن تسلط الأضواء على صاحبها.

وأضافت لجين في تصريحات تلفزيونية، بأن أكثر عادة تود التخلص منها في شخصيتها هي ثقتها الزائدة في الناس، والتي سببت لها الكثير من المشاكل وفق قولها، مبينة بأنه على الرغم من ذلك، لكنها لم تتعلم من أخطائها.

وأكدت أنها تحب التسوق كثيرًا، ومتابعة لكل ما هو جديد في عالم الموضة خاصة الحقائب، معلقة: "أنا مهووسة بالشنط، أمتلك 100 شنطة على الأقل".

وعن اختيارها ما بين إنجاب الأطفال أو العمل، أوضحت بأنها ستختار الاثنين، لأنها لابد أن تعمل لكي تتمكن من الإنفاق على أولادها.