دانة الطويرش: التصوير ممنوع في عرسي.. وزفافي سيكون في لبنان لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفاشينيستا الكويتية، دانة الطويرش، عن تفاصيل حفل زفافها المقرر إقامته الفترة المقبلة، موضحة أنها ستقيم حفل "الملكة" بالكويت، وسيضم فقط أفراد العائلة والأصدقاء المقربين.

وقالت دانة - في فيديو عبر صفحتها بموقع "سناب شات"- إنها كانت تتمنى أن توجه الدعوة لكافة أصدقائها بالكويت، لكن الحفل سيقتصر على عدد محدود للغاية من المقربين، مؤكدة أن التصوير سيكون ممنوعًا بشكل مطلق، مما قد يزعج أصدقائها من الفاشينيستات.

وأضافت "الطويرش" أنها ستُقيم حفل زفاف كبير في لبنان، لأنها وزوجها يمتلكان العديد من المعارف والأصدقاء خارج الكويت، لذا قررت إقامته خارج بلدها.

وشددت الفاشينيستا الكويتية على أنها ستمنع المعازيم خاصة بحفل الكويت الدخول بالهواتف المحمولة، حتى يكون المشاهير على راحتهم، لافتة إلى أنها ستقوم بتصوير تحضيرات الزفاف وإطلالتها بنفسها لمتابعيها على السوشال ميديا، ولكن لن تخرج صور عادية للزفاف.

وكانت دانة استعرضت شبكتها بالكامل، والتي تضم مجموعة كبيرة من المجوهرات المرصعة بالألماس، معلقة: "صرت مدام باركولي.. ألف ألف مبروووك".