جينا سلطان: مجموعتي الجديدة تحرر المرأة.. وهذه ألوان شتاء 2019!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت مصممة الأزياء المصرية جينا سلطان عن أهم سمات مجموعتها لأزياء شتاء 2019، موضحة أنها ركزت على أن تعطي أزياءها الشعور بالتحرر والتجدد للمرأة العربية وتظهرها بمظهر أصغر من عمرها الحقيقي.

وقالت في لقاء خاص مع "فوشيا" خلال حضورها حفل عرض أزياء middle east fashion festival أنها لا تفضل لونًا معينًا لمجموعتها، لذلك اختارت العديد من الألوان التي تعطي دفئًا وبهجة مثل الأخضر والأحمر والعنابي والأزرق.

وتحدثت جينا سلطان عن سر إطلالتها المتألقة، وكيف جمعت بين الهوت كتيور والريدي تو وير.