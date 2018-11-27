آخر صورة لدينا الشربيني تثير الشكوك حول حملها.. ما صحة الخبر؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تطورت العلاقة بين المطرب المصري عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني خلال الفترة الماضية، وأدت صورهما التي انتشرت هنا وهناك إلى انتشار العديد من الأخبار، التي ظلّت في إطار الشائعات، لعدم نفيها أو تأكيدها من قبل الطرفين.

وربما كان لظهور دينا مع عمرو دياب في كل رحلاته وحفلاته الغنائية دور في تعزيز شائعة زواجها منه.

أما ظهورهما الأخير، الذي كان منذ يومين في أبوظبي، حين شاركا في ختام منافسات بطولة العالم لسباق السيارات "الفورمولا 1"، فكان له دور في إثارة الشكوك حول حمل دينا، بعدما نشرت الفنانة صورة لنفسها من موقع الحدث.

وظهرت دينا بالصورة، مرتدية فستانا أحمر ضيق بفتحة من ناحية ساقها اليُسرى. وطبعا لم تسلم دينا من تعليقات الجمهور في مواقع التواصل، حيث تداولوا صورتها مؤكدين أن بطنها بدا منتفخا، ليرجحوا حملها.

وقال أحد المعلقين: "حساها حامل.. مهو مش معقولة ده كرش"، بينما دعت لها أخرى بأن يرزقها الله بفتاة وتُصبح جميلة مثلها، ظنا منها أنها حامل.

أما البعض الآخر، فقد سخر من تعليقات الجمهور، مشيرين إلى أن الصورة لا توضّح شيئا، وأن دينا بدت جميلة وبجسد ممشوق.

يذكر أن رجل الأعمال المصري كريم النجار كان قد نشر صورة تجمعه بالفنانة دينا الشربيني، ارفقها بتعليق أثار الجدل بشدة، قائلاً: "هذه امرأة جميلة لديها ابتسامة مشرقة، ببساطة مذهلة.. بارك الله فيكِ وبارك الله لك عمرو"، مما فتح باب التنبؤ بزواج قريب بينهما.

أما عمرو دياب فكان قد قدّم دينا الشربيني لأول مرة أمام جمهوره الغفير على المسرح في إحدى حفلاته، وأهداها أغنية "برج الحوت"، وقال وهو يحتضنها: "هي ممثلة جامدة أوي بس بتتكسف من المسرح، وعشان هي موجودة بس هغني برج الحوت".