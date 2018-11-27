متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عدد كبير من النساء يعتبرن أن جمال المكياج الجميل ينبع من الشخصية القوية، وربما مستحضرات التجميل الجيدة التي قد يساهم في تسليط الضوء على ملامح الوجه وتبرزها.
لكن تميز المكياج وإتقانه يكمن في حرفية وأسلوب تطبيقه، لذلك تنشغل المرأة في البحث عن أفضل خبراء التجميل والمواكبين لأحدث صيحات الموضة سواء من خلال الألوان المستخدمة أو كيفية تطبيقها.
الفيديو المرفق، تعرض خلاله خبيرة التجميل في صالون جو رعد، ليلى صالح كيفية تطبيق مكياج بسيط يضاعف من جاذبية وجمال عينيك.
شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات تطبيق مكياج يضاعف من جاذبية عينيك مع ليلى صالح على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة فوشيا وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي فوشيا ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .