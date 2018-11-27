خطوات تطبيق مكياج يضاعف من جاذبية عينيك مع ليلى صالح

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عدد كبير من النساء يعتبرن أن جمال المكياج الجميل ينبع من الشخصية القوية، وربما مستحضرات التجميل الجيدة التي قد يساهم في تسليط الضوء على ملامح الوجه وتبرزها.

لكن تميز المكياج وإتقانه يكمن في حرفية وأسلوب تطبيقه، لذلك تنشغل المرأة في البحث عن أفضل خبراء التجميل والمواكبين لأحدث صيحات الموضة سواء من خلال الألوان المستخدمة أو كيفية تطبيقها.

الفيديو المرفق، تعرض خلاله خبيرة التجميل في صالون جو رعد، ليلى صالح كيفية تطبيق مكياج بسيط يضاعف من جاذبية وجمال عينيك.