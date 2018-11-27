ما شروط وضع الرموش والعدسات اللاصقة؟ الإجابة مع خبيرة التجميل دينا حرب

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نصحت خبيرة التجميل دينا حرب الفتاة الجامعية، باعتماد المكياج الخفيف والبسيط صباحا، من خلال توحيد للون البشرة وإخفاء الهالات السوداء، مع إمكانية وضع رموش صناعية أقرب إلى تلك القصة الطبيعية.

وقالت في لقاء خاص مع "فوشيا" خلال مشاركتها في حفل عرض أزياء middle east fashion festival إن ألوان مكياج 2019 تميل إلى الطبيعة مع عودة ألوان البيج والألوان الفاتحة، مشيرة إلى أن آخر صيحة لمكياج 2019 هو رسم نمش على الوجه بشرط أن يتناسب مع شكل وطبيعة البشرة والوجه.

وأوضحت دينا حرب شروط وضع رموش وعدسات ملونة للعين ومدى تأثيرها على شكل الوجه.

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