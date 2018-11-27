تألُّق أشانتي ببلوزة حمراء طويلة الأكمام مع تنورة بنفس اللون

بدأت المغنية الأميركية أشانتي الدخول في أجواء العيد، الأحد، إذ ظهرت في مهرجان هوليوود السنوي في دورته الـ87 للاحتفال برأس السنة الميلادية.

ظهرت المغنية البالغة من العمر 37 عاما، بإطلالة مثيرة، إذ ارتدت ثوبا من قطعتين متطابقتين عبارة عن بلوزة حمراء خمرية طويلة الأكمام تكشف عن جزء من خصرها، مع تنورة متطابقة ضيقة بنفس اللون، وكانت ترتدي أيضا أقراط شانيل وسوارا ذهبيا، لتكمل إطلالتها المثيرة والمذهلة، إلى جانب زوج من الصنادل المفتوحة ذات كعب عالٍ.

وحضرت أشانتي بجانب العديد من الممثلين والمشاهير، وكان من بينهم أيضا المغني ديفيد أرتشوليتا، وروبن ستودارد وكيمبرلي كالدويل هارفي.

وحضرت إلى جانب آشانتي، والدتها تينا، التي ارتدت سترة حمراء ذات أكمام طويلة فوق بلوزة سوداء وبنطلونا أسود وحذاء بنفس اللون.

بدأت مسيرة أشانتي مع إطلاقتها أغنية "Fat Joe" الناجحة، و"What's Luv"، و"Ja Rule's Always On Time"، قبل أول ألبوم لها في عام 2002.

وأصدرت خمسة ألبومات أخرى بعدها، في 2003 و2004 و2008 و2014 مع ألبوم Braveheart، وأكدت المغنية أنها تتعاون مع جا رول في ألبوم جديد، في حين من المقرر إطلاق ألبومها السادس هذا العام، وتعدّ آشانتي ممثلة بارعة إذ لعبت دور البطولة في أفلام مثل "المدرب كارتر"، و"Resident Evil: Extinction".