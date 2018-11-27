كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 08:01 صباحاً - دينا الشربيني عن الهجوم عليها بمواقع التواصل : "معاهم حق لما شبهوني بالسلعوة"
كتبت : انجي بيومي
أوضحت الفنانة دينا الشربيني، أن الفيديو الذى صورت فيه تحدي رقصة "كيكي - kiki" كانت زاويته غير مضبوطة، وضوء الكاميرا كان مركزًا فى عينيها وهذا ما جعل لونهما أحمر.
وأضافت "الشربيني" خلال لقائها فى برنامج "صاحبة السعادة" المعروض على شاشة DMC ساخرة: "معاهم حق لما شبهوني سلعوة، وانا ضحكت لم اتقال عليا كده".
وعلقت الفنانة إسعاد يونس قائلة: "أنا كلمت دينا، أطمن عليها بسبب الهجوم على السوشيال ميديا، لقتها بتقول لي السلعوة معاكي".
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