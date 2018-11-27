كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 08:01 صباحاً - القومي للسكان : الزيادة السكانية لا تقل خطرًا عن الإرهاب

كتبت : انجي بيومي

قال الدكتور عمرو حسين، مقرر المجلس القومي للسكان، إن مشكلة الزيادة السكانية في مصر كبيرة وهو ما يمثل سكان بعض دول الخليج، معقبًا: "مصر بتولد كل سنة دولة".

وتابع مقرر المجلس القومي للسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن تعداد سكان بريطانيا في عام 1955 لا يتعدى الـ51 مليون نسمة، في حين أن تعداد سكان مصر كان 23.5 مليون، وفي عام 2018 زاد عدد سكان بريطانيا من 55 لـ61 مليون، ومصر ارتفعت من 23 لـ100 مليون نسمة، لافتًا إلى الزيادة السكانية تمثل ضغط كبير على إمكانيات الدولة.

وأضاف أن أكبر مشروع يعود على مصر بالفوائد هو مشروع تنظيم الأسرة، لأن تقليل الزيادة السكانية يُوفر دعم الطاقة والمياه وبناء المزيد من المدارس والجامعات، لافتًا إلى أن الزيادة السكانية لا تقل خطرًا عن الإرهاب لأنها أحد أسباب ارتفاع معدلات البطالة في مصر.