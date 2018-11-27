فيديو| أحمد كريمة يرد على "الهلالي" عن مساواة الإرث: "دا شرع مش ماسورة صرف صحي"

حرص الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، التعليق على تصريحات الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عند حديثه عن صحة المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وذكر ضرورة المساواة بينهم.

وقال الدكتور "كريمة"، خلال لقائه ببرنامج "أحلى حياة" تقديم ميار الببلاوي المذاع على فضائية "LTC"، "أن الأزهر بريء من هذه الآراء الشاذة كإباحة النبيذ وأن الراقصة لو ماتت في الطريق شهيدة، وأريد منه التحدث عن العري والتدهور الأخلاقي بعيدًا عن العبث في الدين".

وتساءل الشيخ أحمد كريمة قائلًا: هو إحنا بنركب ماسورة صرف صحي في ميدان التحرير علشان يكون الحكم للشعب؟".

وتابع كريمة: "الموايث ليست أحكام فقهية، لكنها أحكام شرعية ثابتة ومستقرة وبنصوص قرآنية محكمة وبأخبار نبوية صحيحة".

يذكر أن كان الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قد أعرب قبل يومين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" عبر شاشة "MBC مصر"، عن تأييده لقرار المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث والذي أقرته الحكومة التونسية بشكل رسمي قبل أيام، متوقعًا أن تتخذ مصر مثل هذا القرار بعد عشرين أو ثلاثين عامًا من الآن.

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