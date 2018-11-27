تساؤلات مشروعة من أولياء الأمور بعد إعلان جدول امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي

تساؤلات ومخاوف مشروعة من أولياء أمور الطلاب بعد إعلان وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول، للصف الأول الثانوي، وتحديد فترة زمنية قصيرة للاجابة على اسئلة الامتحان.

قالت منال أحمد، ولي أمر طالبة بالصف الأول الثانوي لـ"هن": "ازاي مواد نظرية فيها كتابة كتير زي الفلسفة والتاريخ تبقى مدة الامتحان 40 دقيقة، قليل جدا صعب اولادنا يقدروا يجمعوا المادة في الوقت ده".

وأكدت تهاني عادل، ولي أمر اخرى، في تصريحات لـ"هن"، أن وقت الامتحان قصير للغاية، والطلاب غير مؤهلين حتى الآن على النظام الجديد، "وماشين على قديمه"، والمدرسين غير مؤهلين للمنهج الجديد، والاسئلة الاسترشادية لما ابني شافها كإنه أول مرة بيشوف المواد".

وتابعت منه أحمد، طالبة بالصف الأول الثانوي لـ"هن"، "ازاى مادتين في يوم واحد يعنى مثلا التاريخ والاحصاء والفيزياء والجغرافيا والكيمياء والفلسفة ازاي المواد دي كلها مع بعض في يوم واحد ومدة كل امتحان ساعة".

وطالبت منة، وزير التربية والتعليم النظر في هذا الجدول لأنه من وجهة نظرها لا يتناسب مع قدرات الطلاب وامكانيتهم "احنا لسه بنذاكر بالطريقة القديمة من أول سنة".

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