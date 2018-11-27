بالصور| الحضارة شاهدة على قصص حب أجنبية: تمشي في مصر وكأنك تمتلك العالم

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آلاف المتابعون لحسابات على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لثنائيات يعشقون السفر والترحال، يتوقفون لدى كل بلد ويكتبون عنها دليلًا سياحيًا كاملًا، يمتهنون السفر عن البلد التي يزورونها، ثم ينشرون الدليل على الإنترنت.
لكن يتوقف أغلبيتهم على عتبة مصر فيكتبون قصائد عن الحضارة والتراث والرهبية التي لاقوها في حضرة الألهة، والأعمدة والمعابد والحجارة التي توثق تاريخ آلاف السنين، ومن بينها، "تمشي في مصر القديمة وكأنك تمتلك العالم، تسير فيها وتفكر في كل من مروا من هنا، منذ بدء الحضارة وحتى يومنا هذا، عبر آلاف السنين نحن مجرد حبة رمل في تاريخ الحضارة".
وأصبحت تلك الحضارة شاهدة على قصص حب وثقتها الصور وكتب عنها أصحابها عبر صفحاتهم، يروون كيف أن مجرد السير في رحاب الأجداد العظماء ومدينة الآلهة، يعتبر أجمل ما في العمر، وتجارب يجب أن تكررها بين الحين والآخر، وبين هؤلاء جون وسونيا من إسبانيا، وماري وجاك، وغيرهم.
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