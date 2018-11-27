خبراء يحذرون من وضع بعض الأدوية في الثلاجة.. "قد يضيع فعالية الدواء"

حذرت بعض شركات الأدوية من حفظ الدواء في الثلاجة لأن الماء الذي يتشكل من جراء هبوط درجة الحرارة قد يسفر عن ضياع فعالية الدواء.

وبحسب ما ذكره موقع "هيلث إكسشانج" هناك بعض الأدوية التي تتطلب الترك في الثلاجة مثل الهرمونات المستخدمة في عملية الإخصاب الطبيعي خارج الجسم، الأنسولين الذي لم يجر فتحه.

لكن حتى الأدوية التي تحتاج إلى جو بارد يجب أن لا توضع في ثلاجة الطعام، ويقول خبير الأدوية، كينيث واينبرغ، إن حفظ الأدوية في ثلاجة الطعام غير مقبول من الناحية الصحية، وبالتالي، يتوجب أن تحفظ العقاقير في ثلاجات خاصة بهذا الغرض.

ويوضح أن مختبرات صناعة الأدوية لا تسمح بالأكل أو الشرب ولا التدخين في الأماكن المخصصة لإنتاج العقاقير لمنع أي تداخل بين مكونات الأدوية والمشروبات والأطعمة.

وبالتالي فإن الناس يرتكبون خطأ فادحا حين يضعون الدواء في ثلاجة الطعام التي توضع فيها أغذية ومشروبات تحصل فيها عدة تفاعلات كيميائية وتضم عددا من أنواع البكتيريا.

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