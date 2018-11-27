قطع الاكسسوارات الفاخرة والأقراط أفضل استثمار في ملابس الحفلات

تأتي أفضل الحكم مع الخبرات والتجارب، وفي عالم ملابس الحفلات لن تحتاج الكثير من الأشياء كما اعتقدت، ولا تحتاج سوى القليل بالفعل، ما لم تكن من المشاهير أمثال بيونسيه أو كيت موس .

وحيث أن ملابس الحفلات لا يمكن ارتدائها كثيرًا، فقط استثمر في قطعًا جيدة ولا تشتري الكثير ، لأن القطع الرخيصة لن تفتخر بك في حفلاتك، ويمكن التركيز على الألوان التي تناسب الحفلات كاللون الأبيض، واللون الوردي الترابي، ،مع الأشكال الممتعة والأقمشة الفاخرة مع الابتعاد عن اللون الأسود.

كما يمكن لقطع من الاكسسوارات الفاخرة، مثل الأقراط مع الحقائب والأحذية البسيطة، أن تعطيك مظهرًا رائعًا، خاصة عند ارتداء فستان بسيط.

ويتضمن الجيل الجديد من الأقراط المتضخمة، الكثير من الماسات الرائعة، مثل أقراط بيبي ماريني، والتي يتم تصنيعها يدويًا في كولومبيا، وأقراط وسيمون روشا، والتي تباع لدى نيت اىه بوتر، وأقراط ايدرم، والتي تباع لدى ماتشز فاشون، بينما تقوم جنفير بير بصناعة أطواق الرأس التي تحمل أزهار نباتية وحيوانية رقيقة، والتي يمكن أن تعطي إطلالة أنيقة لملابس الحفلات، أو أطواق أليسون لو، والتي تباع لدى مودا اوبراندي، ولتصاميم غير متناظرة مذهلة يمكنك تجربة أطواق بيتر بيلوتو أو راشيل كومي.

وهناك أيضًا الكثير من الإصدارات الجيدة في الشارع فقط تجنب الحجارة الكبيرة ، التي تبدو رخيصة.