كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 06:49 صباحاً - عمرو أديب عن اتهامه بالتطبيل : "طبيعي دي بلدي عايش فيها أنا وعيالي"

كتبت : انجي بيومي

استنكر الإعلامي عمرو أديب، بعض الآراء، التي تصفه بأنه يقوم بـ"التطبيل لمصر" كثيرا، قائلا إنه من الطبيعي أن يبرز أي شيء جميل يحدث في مصر، لأنها بلده التي يعيش فيها.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين،: "بحب أطبل للبلد وأفرحلها لما تعمل حاجة حلوة، هو ليه اللي بيتكلم حلو عن البلد بيبقوا زعلانين منه، دي بلدي وعايش فيها أنا وعيالي أنا مش زي ناس تانية بتقبض بالدولار.. أنا عاوز بلدي تبقى كويسة".

ولفت إلى أنه يجب مساندة ودعم مصر في أي مشروع أو أي خطوة إيجابية تتخذها للأمام.