كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 06:49 صباحاً - عمرو أديب : قضية طالبة التنمر تؤكد أننا مجتمع متحضر

كتبت : انجي بيومي

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه كان يتعرض للتنمر في طفولته منذ أن كان عمره 5 سنوات، معقبًا: "كانوا بيتنمروا بيا وأنا طفل عشان تخين".

وعن واقعة التنمر بالطالبة بسملة في دمياط، عقب "أديب"، خلال خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، أن المجتمع كله انتفض لمناهضة التنمر، مشيدًا بتصرف محافظة دمياط مع الطالبة، مؤكدا أن قصة الطالبة بسملة تؤكد أننا مجتمع متحضر.

وأضاف، "بسملة أخدت حقها تالت ومتلت، وعقاب المُدرس سيكون عبرة لمن لا يعتبر"، مشددًا أنه ليس من حق أحد أن يسخر من غيره، وقانونا يتم معاقبة من يتنمر بغيره، مقترحا أن يتم عقد دورات تأهيلية للمعلمين أمثال الذي تنمر بالطالبة بسملة، موجها رسالة إلى طلاب المدارس، "لا تتنمروا بزملائكم"