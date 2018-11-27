كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 06:49 صباحاً - الهلالي عن مساواة المرأة بالرجل في الميراث : تنازلنا عن ميراثنا لإخواتنا البنات

كتبت : انجي بيومي

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن، إن المساواه بين الرجل والمرأة في الميراث لن يطبق في مصر، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف والدستور حسما الأمر.

وأشار "الهلالي"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن دار الافتاء المصرية تؤيد القانون المصري، مضيفًا: "أنا أبرر فقهيا ما فعلته تونس.. وطبقته في حياتي الشخصية، وعيلتي سمعاني وتنازلنا عن ميراثنا لإخواتنا البنات".