كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 02:08 صباحاً - خالد أبو بكر: لا توجد شخصيات بعينها مقربة من القيادة السياسية

كتبت : شيرين عصملي

حذر الإعلامي خالد أبو بكر، الإعلاميين من التركيز على شخصيات بعينها على أنها مقربة من القيادة السياسية.

وأشار "أبو بكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الإثنين، إلى أنه إذا قررت الدولة مشاركة بعض رجال الأعمال "بلاش تبروزهم".

وأكد أن من أهم مزايا حكم الرئيس السيسي أنه ليس محسوبًا على أحد، مؤكدًا أن تركيز الضوء على بعض الشخصيات ليس بقرار السيسي، معقبا: "البروزة ليست سكة الرئيس السيسي"، وأضاف: "نحن مستأمنون على رئيس نزيه لم تراه مصر من قبل"، منوهًا بأن التركيز على بعض الوجوه قد يغضب آخرين، متابعا: "متزعلوش حد، وبقولكم الكلام اللي في الجلسات الجانبية".