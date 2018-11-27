كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 02:08 صباحاً - جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27-11-2018.. القنوات الناقلة والمُعلقين

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والموافق 27 نوفمبر لعام 2018 والقنوات الناقلة.

يعود الأهلي لمباريات الدوري المصري مجددا، ويواجه المقاولون العرب الساعة السابعة مساء في ختام الجولة الـ16 من الدوري المصري.

وتذاع المباراة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة.

في إنجلترا يلعب ليستر سيتي مع ساوثامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي الساعة العاشرة إلا ربع مساء، بالمباراة المؤجلة من دور الـ16 في البطولة. وتذاع المباراة عبر بي إن سبورتس.

في دوري أبطال أوروبا، تقام مباراتين الساعة الثامنة إلا خمس دقائق. أيك أثينا أمام أياكس، وسيسكا موسكو مع فيكتوريا بلزين.

وفي العاشرة مساء، يلعب أوليمبيك ليون مع مانشستر سيتي، وهوفينهايم مع شاختار.

ويلعب أيضا بايرن ميونيخ مع بنفيكا، ويوفنتوس مع فالنسيا، ومانشستر يونايتد مع يانج بويز.

وأخيرا يلعب روما مع ريال مدريد. كل المباريات ستكون في العاشرة مساء وتذاع عبر قنوات بي إن سبورتس.

جدول مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 27/11/2018 بتوقيت القاهرة..

* دوري أبطال أوروبا (الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات)

فيكتوريا بلزن (التشيك) × سيسكا موسكو (روسيا) .. الساعة 19:55 (beIN SPORTS HD 2)

آيك أثينا (اليونان) × أياكس (هولندا) .. الساعة 19:55 (beIN SPORTS HD 1)

مانشستر يونايتد (إنجلترا) × يونج بويز (سويسرا) .. الساعة 22:00 (beIN SPORTS HD 2)

بايرن ميونخ (ألمانيا) × بنفيكا (البرتغال) .. الساعة 22:00 (beIN SPORTS HD 5)

يوفنتوس (إيطاليا) × فالنسيا (إسبانيا).. الساعة 22:00 (beIN SPORTS HD 4)

ليون (فرنسا) × مانشستر سيتي (إنجلترا) .. الساعة 22:00 (beIN SPORTS HD 3)

روما (إيطاليا) × ريال مدريد (إسبانيا) .. الساعة 22:00 (beIN SPORTS HD 1)

هوفنهايم (ألمانيا) × شاختار دونيتسك (أوكرانيا) .. الساعة 22:00 (beIN SPORTS HD)

*كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (الدور ثمن النهائي)

ليستر سيتي × ساوثامبتون .. الساعة 21:45 . (beIN SPORTS HD)

* الدوري المصري الممتاز (الجولة السادسة عشرة)

الأهلي × المقاولون العرب .. الساعة 19:00 (ON Sport + Nile Sport)

* دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي (الجولة الرابعة عشرة)

الكوكب × القيصومة .. الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة. (السعودية الرياضية)

الوشم × العروبة .. الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة. (السعودية الرياضية)

الطائي × نجران .. الساعة 15:15 بتوقيت مكة المكرمة. (السعودية الرياضية)

هجر × الخليج .. الساعة 17:45 بتوقيت مكة المكرمة. (السعودية الرياضية)