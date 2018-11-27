كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 02:08 صباحاً - وكيل تعليم دمياط عن تعاملهم مع مدرس التنمر: "خطأ المعلم يُضاعف"

كتبت : شيرين عصملي

عقب السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، على تعاملهم مع مدرس التنمر ضد الطالبة بسملة.

وأضاف "سويلم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، : "مهنتنا تربية قبل تعليم، وإحنا قدوة للمجتمع بالكامل، وخطأ المعلم يُضاعف".

وأكد أنه استقبل الطالبة بسملة مرتين، وتقدم بالاعتذار لها، وصدر تعليمات على التنمية المهنية لسلوك المعلمين ضمن مشروع المعلمين أولًا الذي يتبناه وزير التربية والتعليم.

وتابع، أنه أخذ حق الطالبة بسملة، وأصدر قرار على الفور بإستبعاد المعلم الذي سخر منها بسبب بشرتها السمراء من المدرسة، وإحالته للتحقيق.

ونوه إلى ان المعلم توجه بالإعتذار للطالبة بسملة، وتقبلت إعتذاره، لكن التحقيق معه سوف يستمر حتى لايتكرر هذا الأمر مرة أخرى.