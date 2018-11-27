كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 02:08 صباحاً - مميش: هدف الدولة القومي هو إسعاد الإنسان المصري

كتبت : شيرين عصملي

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن هدف الدولة القومي هو إسعاد الإنسان المصري، لافتًا إلى أن قناة السويس لا تنقل فقط الإنسان المصري، بل تنقل العالم كله.

وأشارت "مميش"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الإثنين، إلى أن العالم يحكم على مصر خلال التسهيلات التي يجدها في مصر أثناء عبوره قناة السويس.

وأكد أن التعداد السكاني في مصر تخطى الـ 106 مليون نسمة، ومن ثم لابد من وجود طاقة نقل ضخمة جدًا، سواء أكان سيتم النقل داخل مصر أو إلى خارجها.