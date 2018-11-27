كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 02:08 صباحاً - موعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب في الدورى المصري
الأهلي
يواجه فريق الأهلي نظيره المقاولون العرب مساء اليوم الثلاثاء على استاد السلام، في الدوري المصري الممتاز.
الأهلي يتذيل ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة من أصل 6 مباريات فقط خاضها الفريق هذا الموسم، فيما يحل المقاولون العرب بالمرتبة التاسعة برصيد 17 نقطة.
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب
تقام مباراة الأهلي والمقاولون العرب في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي في الدوري
تذاع المباراة على قناتي "أون سبورت" و"نايل سبورت" باعتبارهما الناقلان الحصريان لمباريات الدوري المصري.
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