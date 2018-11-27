كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 02:08 صباحاً - شاهد - تركي اّل الشيخ يتمنى تتويج الزمالك بالبطولة العربية

تركي اّل الشيخ

علق تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العاملة للرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم على خروج الاهلى من البطولة العربية امام الوصل الاماراتى.

الأهلي ودع البطولة العربية بعد التعادل أمام الوصل الإماراتي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب زعبيل، في إياب دور الـ16 من كأس زايد.

وقال آل الشيخ خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صدى الملاعب" المذاع عبر قناة "إم بي سي": "كأس نار والبطولة أثبتت نجاحها على كل الأصعدة بعد خروج الفرق الكبيرة مثل الأهلي".

وأضاف: "أتمنى فريق من السعودية هو الذي يحقق اللقب أو المريخ السوداني أو الزمالك".

وتابع: "قطعنا مسافة مع الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا لمشاركة الفائز من البطولة العربية بكأس العالم للأندية، لكنه أمر في غاية الصعوبة لأن قوانين الاتحاد لا يعترف ببطولات العرق أو الدين أو اللون، وسنحاول في الأمر العام المقبل".

واختتم: "أمنيتي أن تعود البطولة العربية للمنتخبات بنفس الصورة التي تسير عليها البطولة العربية للأندية وأن تكون لمدة طويلة وهذا بمثابة حلم".