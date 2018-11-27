كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 02:08 صباحاً - جهاد جريشة حكمًا لمباراة الأهلي والمقاولون في الدوري

جهاد جريشة

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره المقاولون العرب في الثامنة من مساء الثلاثاء على أرضية ميدان استاد السلام، في اطار مباريات الجولة 16 من عمر الدوري المصري الممتاز.

واختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم جهاد جريشة لإدارة المباراة، ويعاونه محمود أبو الرجال وسمير جمال، وأحمد عبد الله حكماً رابعاً، وكل من أحمد حمدي وصبحي العمراوي حكماً خامساً.

ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد 11 نقطة، جمعهم من 6 مواجهات فقط، بينما يتبقى له 9 مؤجلات، إذ فاز في ثلاثة مباريات وتعادل في أثنين بينما نال هزيمة واحدة.

وفي الوقت ذاته يحتل فريق المقاولون المركز التاسع برصيد 17 نقطة حصدهم من 5 انتصارات وتعادلين بينما نال ست هزائم.