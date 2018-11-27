كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 02:08 صباحاً - ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الثالثة عشر

الدوري الإسباني

اُسدل الستار، مساء أمس الاثنين، على منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسبانيوذلك بمباراة بين فريقي ريال سوسيداد وسيلتا فيجو انتهت بهزيمة الأخير بهدفين مقابل هدف.

وتمكن إشبيلية من تصدر جدول البطولة بعد فوزه في تلك الجولة على بلد الوليد بهدف دون رد، بينما تراجع برشلونة إلى المركز الثاني بتعادله مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث بهدف لمثله.

أما ريال مدريد فقد تعرض لهزيمة أمام إيبار بثلاثة أهداف دون رد، في حين سقط ألافيس أمام ليجانيس بهدف دون رد، كما خسر إسبانيول أمام جيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وإليكم ترتيب بطولة الدوري الإسباني موسم 2018/2019 بعد انتهاء الجولة الثالثة عشر:

1 إشبيلية 26 نقطة.

2 برشلونة 25 نقطة.

3 أتلتيكو مدريد 24 نقطة.

4 ألافيس 23 نقطة.

5 إسبانيول 21 نقطة.

6 ريال مدريد 20 نقطة.

7 جيرونا 20 نقطة.

8 ريال سوسيداد 19 نقطة.

9 ليفانتي 18 نقطة.

10 إيبار 18 نقطة.

11 فالنسيا 17 نقطة.

12 خيتافي 17 نقطة.

13 بلد الوليد 17 نقطة.

14 ريال بيتيس 16 نقطة.

15 سيلتا فيجو 14 نقطة.

16 فياريال 14 نقطة.

17 ليجانيس 13 نقطة.

18 أتلتيك بيلباو 11 نقطة.

19 رايو فاليكانو 7 نقاط.

20 هويسكا 7 نقاط.