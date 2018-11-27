كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 02:08 صباحاً - ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثالثة عشر

الدوري الإنجليزي

يستمر فريق مانشستر سيتي في فرض سيطرته على بطولة الدوري الإنجليزي بعد فوزه في مباراة الجولة الثالثة عشر على فريق وست هام بأربعة أهداف دون رد.

كما واصل ليفربول صحوته وتخطى واتفورد بثلاثة أهداف دون رد، بينما تعرض تشيلسي للهزيمة الأولى في البريميرليج هذا الموسم بسقوطه أمام توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدف.

آرسنال فاز في تلك الجولة بصعوبة على بورنموث بهدفين مقابل هدف، في حين تعادل مانشستر يونايتد سلبيًا مع كريستال بالاس.

وإليكم ترتيب الدوري الإنجليزي 2018/2019 بعد انتهاء الجولة الثالثة عشر:

1 مانشستر سيتي 35 نقطة.

2 ليفربول 33 نقطة.

3 توتنهام 30 نقطة.

4 تشيلسي 28 نقطة.

5 آرسنال 27 نقطة.

6 إيفرتون 22 نقطة.

7 مانشستر يونايتد 21 نقطة.

8 بورنموث 20 نقطة.

9 واتفورد 20 نقطة.

10 ليستر سيتي 18 نقطة.

11 وولفرهامبتون 16 نقطة.

12 برايتون 15نقطة.

13 نيوكاسل 12 نقطة.

14 وست هام 12 نقطة.

15 هدرسفيلد 10 نقاط.

16 كريستال بالاس 9 نقاط.

17 بيرنلي 9 نقاط.

18 ساوثهامبتون 8 نقاط.

19 كارديف 8 نقاط.

20 فولهام 8 نقاط.