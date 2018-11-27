دينا الشربيني: تعرضت لسخرية على "السوشيال ميديا".. ووصفوني بـ"السلعوة"

قالت الفنانة دينا الشربيني، إنها تعرضت لهجوم شديد وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، خصوصًا بعد مقطع الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها أثناء رقصة "كي كي".

وأضافت "دينا"، خلال حوارها في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية إسعاد يونس، على قناة "dmc" ضاحكة: "بفتح مواقع التواصل الاجتماعي لاقيتهم منزلين صورتي ومكتوب فوقي إلحق.. السلعوة فكت".

وتابعت: "عمري ما علقت على شكل حد، دي خلقة"، موضحة أنها تربت في منزلها على أنها لا تنفر من شيء و"لا أقول على حاجة وحشة"، مشيرة إلى أنها عندما تنزل الشارع تجد تعليقات جميلة من المواطنين وجمهورها، مستطردة: "بضحك وأقولهم أمال مين اللي بيشتمني".

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