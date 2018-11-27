دينا الشربيني "ست بيت" على الهواء: "هاخد القميص ده فومين"

نجحت الفنانة دينا الشربيني، في اجتياز اختبار الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، الذي يُعرض على قناة "dmc"، بعد أن وضعتها يونس في اختبار "غسيل الهدوم" على الهواء.

ووضعت الشربيني، القميص في "تشت نحاسي"، ووضعت عليه مسحوق الغسيل، قائلة: "أنا هخده فومين"، ونجحت في إزالة البقعة من قميص أبيض.

وعاتبت إسعاد يونس فريق إعدادها قائلة: "كنتوا حطوا بقعة أصعب شوية".

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