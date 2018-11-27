إسعاد يونس تعلم دينا الشربيني ربط الكرافتة: "عاوزة اطمن عليكي ببيت العدل"

علَّمت الإعلامية إسعاد يونس، الفنانة دينا الشربيني كيفية ربط الكرافتة على الهواء، قائلة: "عاوزة اطمن عليكي في بيت العدل".
وقلدت الشربيني، خلال استضافتها ببرنامج "صاحبة السعادة"، على قناة "dmc"، إسعاد يونس في ربطة الكرافتة، قائلة: "أنا خايفة أطلع غبية"، وعند الانتهاء من ربطها سخرت منها إسعاد يونس: "عاملة زي كرافتة يونس شلبي".
وأعادت الشربيني ربطها مرة أخرى، الأمر الذي أثار سخرية إسعاد يونس: "ده كده مش كرافتة، دي فردة شراب".
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