دينا الشربيني تحضر كشري على الهواء: "مش بعرف أعمله.. بس نفسي حلو"

قالت الفنانة دينا الشربيني، إنها تفضل أكل الكشري سواء في المنزل أو في المحلات، مضيفة: "الكشري أكلة حلوة أوي، وبحب البصل أوي بس ساعات أكله من غير مكرونة".

وأضافت الشربيني، خلال حوارها ببرنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية إسعاد يونس، على قناة dmc: "نفسي آكل حلة كشري، مش بعرف أعمله بس نفسي حلو وهساعدك".

وحضَرت دينا الشربيني وجبة الكشري مع إسعاد يونس على الهواء.

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