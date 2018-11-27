- 1/2
- 2/2
كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 12:54 صباحاً - عائشة بن أحمد في موقفٍ محرج بسبب فستانها الشفاف +18 .. اتفرج
عائشة بن أحمد
تعرضت الممثّلة التونسية عائشة بن أحمد لانتقادات شديدة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالتها الجريئة على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة 40 لـ"مهرجان القاهرة السينمائي الدولي" في "دار الأوبرا" المصرية.
واختارت عائشة اللون الأصفر والقماش الشفاق في زيّها المشتقّ من الـ"جمبسوت" ولكن بقصّة واسعة، رافقتها أكمام فضفاضة، إلّا أنّ الشق العريض من الصدر إلى البطن عرّض بن أحمد إلى هجوم واسع، لا سيما أنّ البعض اتهمها بإظهار ملابسها الداخلية.
شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد في موقفٍ محرج بسبب فستانها الشفاف +18 .. اتفرج على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .