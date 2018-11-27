كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 12:54 صباحاً - عائشة بن أحمد في موقفٍ محرج بسبب فستانها الشفاف +18 .. اتفرج

عائشة بن أحمد

تعرضت الممثّلة التونسية عائشة بن أحمد لانتقادات شديدة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالتها الجريئة على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة 40 لـ"مهرجان القاهرة السينمائي الدولي" في "دار الأوبرا" المصرية.

واختارت عائشة اللون الأصفر والقماش الشفاق في زيّها المشتقّ من الـ"جمبسوت" ولكن بقصّة واسعة، رافقتها أكمام فضفاضة، إلّا أنّ الشق العريض من الصدر إلى البطن عرّض بن أحمد إلى هجوم واسع، لا سيما أنّ البعض اتهمها بإظهار ملابسها الداخلية.



