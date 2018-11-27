كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 12:54 صباحاً - سعد الهلالي عن المساواه بين الرجل والمرأة في الميراث : "دا رأي فقهي مش فتوى

كتبت : انجي بيومي

عقب الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن، على حالة الضجة التي أثيرت بشأن فتواه بتأييد جواز المساواه بين الرجل والمرأة في الميراث كما طبقت دولة تونس.

وأشار "الهلالي"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه لم يقدم فتوى كما روج الإعلام، وإنما قدم رأيا فقهيا، منوهًا بأن توثيق عقود الزواج عندما ظهر رفضه الكثيرون بدعوى أنه مخالف لما كان يطبق قديما، أما الآن وبعد مرور أكثر من 30 عام يصر الآباء على توثيق عقود زواج بناتهم.

وأضاف، "ليس لدي فتوى بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، ولكن قدمت رأي فقهي من جهة فقهاء تونس وليس جهتي".