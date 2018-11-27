كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 12:54 صباحاً - مدكور: "أنا اللي فتحت السكة للرجالة عشان تتدلع"..(صبغة وماسكات)-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

قال الإعلامي شريف مدكور، إن الشباب في مصر والرجالة بقت مدلعة نفسها أوي، معبرًا عن سعادته بالتطور الذي حدث للشباب نظرًا لتطور المجتمع.

وأضاف مدكور، خلال برنامجه "4 شارع شريف"، المذاع على فضائية "الحياة"، وتابع شريف، أن كل إنسان حر في حياته الشخصية، قائلا: "أنا اللي فتحتلهم السكة وكلهم مشيوا ورايا، والرجالة دلعت نفسها وفي الآخر أنا اللي اتشتم".

وتابع :"أنا بروح للحلاق عشان أحلق شعري ودقني بس، لقيت الشباب اللي عامل شعره كيرياتين، واللي مركب اكستنشن، واللي بيعمل صبغة، واللي بيعمل ماسك دهب".