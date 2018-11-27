كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 12:54 صباحاً - خبير عسكري: 3 أهداف رئيسية وراء التنسيق الأمنى والاستخباراتى مع السودان

قال اللواء أحمد إبراهيم كامل نائب مدير المخابرات الحربية المصرية سابقا، إنَّ قرار تنسيق القوات المصرية مع القوات السودانية جاء نتيجة التعاون والشراكة الاستراتيجية ما بين البلدين، حيثُ استكمل هذا التعاون الاستراتيجي بالتعاون العسكري.

وأضاف كامل، خلال لقائه على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي حسين حسني، أنَّ التعاون العسكري في مَجال تَأمين الحدود هو تعاون استراتيجي، لأن الحدود بين البلدين تصل إلى أكثر من 1200 كيلو متر، لذلك هناك أهمية كبيرة في تأمين الحدود بين الجانبين.

وأوضح كامل، أنَّ أهمية التنسيق يأتي لضبط وتأمين الحدود، لأن مصر والسودان تَتعرضا للكثير من المخاطر والتهديدات سواء الإقليمية أو القارية أو العالمية.

واتفقت مصر والسودان، العمل على تأسيس قوات مشتركة لضبط الحدود بينهما وزيادة عدد الدوريات المشتركة للقوات على الحدود، إذ جاء ذلك خلال لقاء وزيري دفاع البلدين في الخرطوم.