كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 12:54 صباحاً - "الحكرة" عرض مسرحي حول قضايا المرأة المغربية

قالت الفنانة المغربية ماجدة زبيطة، إنها قدمت مختلف المعاناة والقضايا التى تعاني منها المرأة فى المجتمعات العربية.

وأكدت زبيطة فى حوار خاص لبرنامج يوم جديد المذاع على فضائية الغد أن مسرحية الحكرة عرضت على مختلف المسارح فى المغرب و تجوب عدة دول عربية منها مصر وتونس وغيرها .

وأوضحت زبيطة أنها تحاكى واقع المرأة العربية من خلال هذه المسرحية فهى عمل متكامل من المونو دراما.

وتحدثت زبيطة عن أول أعمالها عبر مسلسل شجرة الزاوية ومسلسل صالون شهر زاد الذى عرض فى رمضان .

وقالت زبيطة إنه من المنتظر عرض مسرحية الحكرة فى الإمارات وايطاليا وبلجيكا وعدة دول أخرى .