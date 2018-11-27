كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 12:54 صباحاً - بعد صراع مع مرض خطير .. تفاصيل وفاة الفنان عادل أمين

الفنان عادل أمين

رحل عن عالمنا، ، الفنان القدير عادل أمين، عن عمر يناهز 83 عامًا، بعد صراع مع المرض.

قال الفنان سامي مغاوري، وكيل نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات لاحد الماوقع، إن الفنان عادل أمين توفي في مستشفى دار الشفاء صباح أمس ، وأكد أن نقابة المهن التمثيلية تتابع مع أسرته الإجراءات المتعلقة بالجنازة وإقامة العزاء.

بينما صرح الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، بأن الفنان القدير رحل عن عالمنا ، وسيتم دفنه بمقابر الأسرة بالإسكندرية، ولم يتم تحديد موعد إقامة العزاء حتى الآن.

الفنان عادل أمين من مواليد 20 أكتوبر 1935، وآخر أعماله الفنية مسلسل "أبو عمر المصري" الذي عرض في رمضان الماضي.