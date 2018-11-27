كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 12:54 صباحاً - خبير تكنولوجي: العالم العربي يعانى من الهوس بالسوشيال ميديا

قال المهندس أحمد بدوان، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن العالم العربي يعانى من الهوس والإدمان على السوشيال ميديا.

وأكد بدوان فى حوار خاص لبرنامج يوم جديد المذاع على فضائية الغد، أن الأم أصبحت تهمل فى حق الأولاد من أجل الفيس بوك، مضيفًا أن هناك خاصية أطلقتها انستجرام وفيس بوك لمعرفة عدد الساعات التى يقضيها الإنسان على السوشيال ميديا .

وأوضح، بدوان أن هذه محاولات يقدمها فيس بوك حتى لا يترك الإنسان حياته لأجل التواصل الاجتماعي، مشيرًا أنه يمكن للشخص استخدام السوشيال ميديا فى أشياء مفيدة مثل قراءة الكتب.

وأكد أن شركة فيس بوك عانت انتكاسات عديدة فى عام 2018 بسبب انتهاك الخصوصية وسرقة البيانات الأمر الذى جعل كثير من الدول الأوروبية تبحث إغلاق موقع فيس بوك، من هنا جاءت محاولة الموقع للقول أنهم يبحثون مصلحة الفرد لا الشركة فقط .