كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 12:54 صباحاً - بالصور - زوجة باسل خياط تثير الجدل بملابسها المكشوفة

خطفت ​ناهد زيدان​ الأنظار من زوجها الممثل السوري ​باسل خياط​ وذلك خلال حضورهما حفل إحدى ماركات المجوهرات العالمية الذي أقيم مؤخراً في دبي.

وبعد أن نشر خياط صورة له برفقة زوجته على السجادة الحمراء، تفاعل المتابعون معها بشكل كبير، ففي حين أثنى البعض على إطلالتهما ولاسيما زوجته التي أعرب الكثيرون عن جمالها ورشاقتها خاصةً أنها وضعت طفلتيهما منذ أسابيع.

أما من ناحية أخرى، فقد إنتقد البعض إطلالتها بسبب ما إعتبروه جرأة زائدة في الفستان.

يشار إلى أن خياط يشارك حالياً في بطولة فيلم “كازابلانكا” إلى جانب الممثلّين المصريين أمير كرارة وغادة عادل إضافة إلى الممثل التركي خالد أرغنش وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي.



