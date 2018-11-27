بالصور| ظافر عابدين يناهض العنف ضد المرأة من خلال حملة "اسمعني"

حرص الفنان ظافر عابدين، على مناهضة العنف ضد المرأة من خلال حملة بعنوان "اسمعني"، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشر عبر صفحته صورًا من فعاليات إطلاق حملة لمناهضة العنف ضد المرأة، بالتعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

ويشارك في إطلاق الحملة، السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية، وفريق الأمم الأمتحدة المعني بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، برئاسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

كما شاركت الفنانة يسرا، سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وتضمن الاحتفال عرضا تقديميا حول أهداف حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة والتعاون بين جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة في تنظيم المبادرة.

​