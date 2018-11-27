دينا الشربيني عن عدم تناولها اللحوم: "لو بحب خروف إزاي هاكله"

قالت الفنانة دينا الشربيني إنها لا تتناول اللحوم أو الفراخ أو البيض وكذلك الأرانب.

وأضافت الشربيني، خلال حوارها في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية إسعاد يونس، على قناة "dmc": "لما فكرت كتير في اللحوم والفراخ، شوفت عمل فني فيه بنت صغيرة ناس خطفوها وقدموا لها وجبة من الفراخ، قالت لهم إزاي تاكلوا الحاجات دي، مش الحيوانات دي ليها بابي ومامي".

وتابعت: "حسيت بكلام البنت فعلا، لأني بحب خروف، طب إزاي هاكله، ومش باكل الأرانب خالص لأنها زي القطط وشكلها حلو".

سألت الفنانة إسعاد يونس، ضيفتها دينا الشربيني ، عما إذا كانت تعرف الطبخ: "بتعرفي تطبخي؟".

وردت الشربيني، ضاحكة: "أنا حاسة إني بعرف"، مضيفة أنه لو أتيح لها أن تطبخ فقد تنجح في ذلك.

وتابعت: "منذ فترة أعددت وجبة خفيفة وكل أصدقائي أعجبوا بها.. أنا بموت في كفتة الرز، بحبها أوي".

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