دينا الشربيني: "حاسة إني بعرف أطبخ.. وبموت في كفتة الرز"

سألت الفنانة إسعاد يونس، ضيفتها دينا الشربيني في برنامج "صاحبة السعادة" الذي يُعرض على قناة "dmc"، عما إذا كانت تعرف الطبخ: "بتعرفي تطبخي؟".
وردت الشربيني، ضاحكة: "أنا حاسة إني بعرف"، مضيفة أنه لو أتيح لها أن تطبخ فقد تنجح في ذلك.
وتابعت: "منذ فترة أعددت وجبة خفيفة وكل أصدقائي أعجبوا بها.. أنا بموت في كفتة الرز، بحبها أوي".
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