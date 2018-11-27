الامارات | «الشارقة للكتاب» تنقل المشهد الثقافي الإماراتي إلى الكويت

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للكتاب» تنقل المشهد الثقافي الإماراتي إلى الكويت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناقشت «الهيئة» روابط التعاون المشترك مع المؤسسات الثقافية الكويتية. من المصدر

اختتمت هيئة الشارقة للكتاب مشاركتها في الدورة الثالثة والأربعين من معرض الكويت الدولي للكتاب، إلى جانب 505 دار نشر من 26 دولة عربية وأجنبية.

واستعرضت الهيئة خلال مشاركتها بالحدث، الذي يحتفي هذا العام بالقدس عاصمة لفلسطين، ضمن جناح الشارقة أهم المنجزات الثقافية التي تقودها الإمارة، إلى جانب تعريف الناشرين والأدباء والمهتمين في مجالات صناعة الكتب على الأحداث الثقافية التي تنظمها إمارة الشارقة سنوياً.

وناقشت الهيئة روابط التعاون المشترك التي تجمعها مع الجهات والمؤسسات الثقافية الكويتية، حيث عقدت سلسلة من اللقاءات الثقافية والحوارية مع عدد من الشخصيات والنخب الثقافية الكويتية، تطرقت من خلالها إلى ما تقدمه مدينة الشارقة للنشر، أول مدينة حرّة للنشر في العالم.

ونظمت الهيئة خلال مشاركتها أمسية شعرية إماراتية تحت عنوان «نسج الكلام»، شارك فيها كل من الشاعر: د.طلال الجنيبي وشيخة المطير، وأدارها سالم الرميضي. كما عقدت ورشة بعنوان شهادات إبداعية «في سيرة الفجر والحب والكتابة»، شارك فيها الكاتب ناصر الظاهري وإيمان اليوسف وأدارتها مريم الموسوي.