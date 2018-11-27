الامارات | عروض ترفيهية وسيارات كلاسيكية في «جزيرة العلم»

شكرا لقرائتكم خبر عن عروض ترفيهية وسيارات كلاسيكية في «جزيرة العلم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنشطة متنوعة خلال فعالية «كشتة». من المصدر

تقدّم جزيرة العلم، إحدى الوجهات السياحية في إمارة الشارقة، باقة من الأنشطة الترفيهية للعائلة والأطفال ضمن فعالية «كشتة» التي انطلقت في الأول من نوفمبر الجاري، وتستمر حتى الأول من فبراير المقبل.

وتشمل فعاليات جزيرة العلم مزيجاً متنوعاً يثري تجربة الزوار في الهواء الطلق، تتنوع ما بين العروض الترفيهية والموسيقية، إلى جانب معرضٍ للسيارات الكلاسيكية، وعددٍ من الأنشطة الأخرى.

وخصصت الجزيرة مناطق للأنشطة الترفيهية المتنوعة للأطفال من عمر 3 - 12 عاماً، حيث يمكنهم اللعب في القلاع القابلة للنفخ، وحديقة الحيوانات المصغرة، والرسم على الوجوه.

واستضافت الجزيرة، أخيراً، فرقة الشارقة الوطنية بالتعاون مع معهد الشارقة للتراث، حيث قدمت عروضاً موسيقية شعبية إماراتية، كما يقام معرض السيارات الكلاسيكية، الذي تنظمه جزيرة العلم ضمن فعالية «كشتة».

وقالت خلود سالم الجنيبي، مدير جزيرة العلم: «منذ انطلاقها شهدت فعالية (كشتة) إقبالاً كبيراً من الزوار الذين أرادوا قضاء أوقات ممتعة، ومعايشة تجربة سياحية وترفيهية من خلال البرنامج المتكامل الذي يشمل باقة من الأنشطة والفعاليات، والحفلات الموسيقية، التي تقام وسط شاحنات الأطعمة التي تقدم مجموعة متنوعة من أصناف المأكولات والحلويات العربية والغربية».