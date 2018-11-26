كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 11:56 مساءً - تورينو يواصل النزيف ويسقط في فخ التعادل أمام كالياري بالكالتشيو

تورينو

واصل ​فريق تورينو​ فقدان النقاط وسقط في فخّ التعادل السلبي امام مضيفه ​فريق كالياري​ في اطار مباريات ​الجولة الثالثة​ عشر من بطولة دوري الدرجة الأولى الإيطالية.

وجائت المباراة باهتة ودون المستوى وفشل بالتالي فريق كالياري بخطف فوز كان سيجعله يتنفس الصعداء ويبعده اكثر عن مناطق الهبوط، فيما فرّط فريق تورينو بفوز كان سيجعله يقفز الى المركز السادس متقدماً على ​فريق بارما​ بفارق الأهداف.

التورو بقوا في المركز الحادي عشر وبرصيدهم 18 نقطة بينما بدوره صعد فريق كالياري الى المركز الثالث عشر و برصيده 15 نقطة.