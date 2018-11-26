كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 11:56 مساءً - محافظ دمياط تكشف "للقاهرة اليوم" كواليس لقائها بالطالبة بسملة

معتز عوض

قالت الدكتور منال عوض محافظ دمياط، إن كان لابد من رد اعتبار الطالبة بمدرسة الشهيد جمال صابر الإعدادية بقرية السنانية بإدارة دمياط التعليمية، بعد اهانتها والسخرية من لون بشرتها بالذهاب في موعد الطابور، وأهدائها بوكية ورد، و للتأكيد على اننا ضد التميز واللون والجنس".

وأوضحت عبدالحميد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " القاهرة اليوم"، الذي يبث على شاشة " اليوم"، من تقديم كلا من جمال عنايت وبثينة توكل، أنها أكدت للتلميذة انها تعتز بمصريتنا وبشرتنا".

وأوضحت أن الخبر وصل لي عن طريق المواقع الاخبارية ، وقمت بالاتصال بوكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط لمقابلتها ومتابعة الامر عن اهتمام بالغ.

وأكدت محافظ دمياط، أنه تم تحويل سامى دياب معلم لغة عربية بمدرسة الشهيد جمال صابر الإعدادية بقرية السنانية بإدارة دمياط التعليمية، على خلفية اتهامه بإهانة طالبة، والسخرية من لون بشرتها، للنيابة الإدارية، كما ستستمع النيابة لأقوال مدير المدرسة والطالبة ووالديها للاستماع.