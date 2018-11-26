كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 11:56 مساءً - "إسكان النواب": القطاع العقاري يمثل 15% من الناتج المحلي

معتز عوض

قال المهندس معتز محمد محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القطاع العقاري يمثل 15% من الناتج المحلي المصري، ويعتبر قاطرة الاقتصاد في الفترة الحالية؛ لكونه يساهم في توفير آلاف فرص العمل.

وأضاف "محمود"، خلال حواره ببرنامج "مباشر من مصر" على فضائية المصرية، اليوم الإثنين، أنه كان لا بد من وضع علاج سريع لاستيعاب أكبر عدد من البطالة والعمالة العائدة من ليبيا خلال الفترة الحالية، خاصة بعد قيام ثورتين، ووجود مشاكل داخل الاقتصاد المصري.

وتابع، أنه في السابق كان يتم إنشاء 80 ألف وحدة سكنية فقط خلال العام، بينما الآن يتم إنشاء 500 ألف وحدة سكنية سنويًا من القطاع الحكومي والخاص، وهذه طفرة صخمة جدًا، وهناك ربع مليون وحدة إسكان اجتماعي يتم إنشاءها سنويًا.

ونوه، إلى أن السر في الإقبال على وحدات الإسكان الاجتماعي أنه مُدعم ويتم إنشاءه بمستوى راقي وحضاري، مشددًا على أن مصر ليس بها أزمة سكن وإنما دخل المواطن لا يتناسب مع سعر الوحدات السكنية.